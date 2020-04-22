Новый фотоконкурс от «Комсомольской правды» в Казани: «Мы - твои друзья!»

Дети и их родители, вы устали сидеть на самоизоляции дома? Это заточение скрашивают только домашние любимцы? Тогда у вас есть уникальный шанс: «Комсомолка» предлагает не терять время даром и всей семьей принять участие в фотоконкурсе «Мы – твои друзья!». Задание простое – сфотографировать своих собак и кошек, рассказать немного про него – как зовут, возраст, любимые привычки и смешные проделки. Прислать фотографию нам на почту kazan_kp_foto@mail.ru: с пометкой «Мы – твои друзья!», и голосовать! (Не забудьте указать в письме имя и фамилию участника, а также как зовут вашего питомца)

Внимание! В фотоконкурсе могут участвовать любые собаки и кошки. Всех пород и беспородные. Главное – чтобы они были любимыми!

Фотографии принимаются с 22 апреля до 10.00 5 мая 2020 года. Само голосование стартует с 12.00 5 мая и продлится до 20.00 12 мая 2020 года.

Имена победителей будут объявлены 12 мая, всего их будет 20! Каждый из них получит увлекательное учебное пособие «Мы – твои друзья!», благодаря которому школьники и их родители познакомятся с братьями нашими меньшими, узнают про их повадки и привычки, про правильное кормление и смогут выяснить много нового про животных вокруг нас. Пособие является частью учебно-методического комплекта школьной программы бренда PURINA «Мы – твои друзья», которая реализуется в 27 регионах России в рамках внеурочной деятельности.

ВНИМАНИЕ! За накрутки голосов результат участника может быть аннулирован!

ПОЛОЖЕНИЕ ФОТОКОНКРУСА «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» «МЫ - ТВОИ ДРУЗЬЯ!» МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ЗДЕСЬ

А чтобы не заскучать во время подведения итогов конкурса, предлагаем обратить внимание на интересные онлайн-ресурсы:

• Образовательная онлайн-игра «Школа заботы о питомцах» поможет узнать больше о домашних питомцах и освоить навыки ухода за пушистыми любимцами. Герои игры – кошка Уна и пес Чарли – с удовольствием расскажут детям о себе, своих привычках, любимых занятиях. Ведь учиться вместе всегда интереснее! Ну и, конечно, не забудьте включить в игру ваших собственных питомцев. По крайней мере, в качестве консультантов!

• А что делать, если у вас уже есть кошка или собака, но возник вопрос, который требует консультации со специалистом? Вы не поверите, но для этого не обязательно подвергать себя риску и выбираться из надежного убежища в ближайшую ветклинику (только если вопрос не очень срочный). В этом случае предлагаем зайти на сайт «Питомцы Mail.ru» и посоветоваться онлайн с ветеринаром с «Линии заботы». В качестве бонуса на сайте вы сможете найти множество полезных материалов.