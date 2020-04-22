2020-04-22T16:04:36+03:00
Звезды

Во время пандемии коронавируса Тимур Бекмамбетов стал волонтером в Казани и теперь развозит еду

Он уже не первая медийная личность, которая решила помощь горожанам в это непростое время [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @nataliafishmanbekmambetovaФото: @nataliafishmanbekmambetova
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Развозить продукты людям во время самоизоляции из-за коронавируса в Казани вызвался режиссер Тимур Бекмамбетов. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его жена, помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

- Люблю своего мужа. Волонтерит, - подписала она пару фотографий.

В комментариях под постом казанцы заметили, что на Бекмамбетове есть медицинская маска, но нет перчаток, которые также важны в условиях пандемии коронавируса. Наталия отметила, что уже поругалась на эту тему с мужем и в следующий раз лично проследит, чтобы он был полностью экипирован.

nataliafishmanbekmambetovanataliafishmanbekmambetova
Режиссер Тимур Бекмамбетов стал волонтером в Казани
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Ранее продукты пожилым людям в Казани развозить вызвались игроки местного хоккейного клуба “Ак Барс” Данис Зарипов, Кирилл Петров и Альберт Яруллин.

Отметим, что по последним данным в Татарстане 355 случаев коронавируса. 146 из них приходятся на Казань, 67 - на Набережные Челны. Выздоровели 36 зараженных.

Накануне в столицу республики прилетел самолет из Антальи (Турция), а ночью - самолет из Гоа (Индия). Часть туристов были отправлены по домам, часть - расселены в санатории "Васильевский". На этой недели в Татарстан также могут вернуться туристы, которые застряли заграницей из-за коронавируса. Рейсы из Таиланда и Бали предварительно запланированы на 24 и 25 число.

ИСТОЧНИК KP.RU

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