2020-04-22T01:39:02+03:00
Общество

РЖД: вирус тут не проедет

Российские железные дороги ответили на эпидугрозу решительными мерами
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Фото: Алексей СпиридоновФото: Алексей Спиридонов
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Кто-то в шутку назвал коронавирус главным путешественником года: с начала 2020-го вирус разлетелся, разъехался по всему миру, практически отняв право перемещаться по планете у всех остальных. В России ограничения мобильности продлены до 30 апреля. В условиях локдауна компания РЖД разработала целый комплекс мер, которые призваны «убить сразу трех зайцев». Первое - обеспечить определенный минимум безопасных ж/д-перевозок гражданам. Второе - сохранить транспортировку социально значимых грузов. И третье - поддержать отрасль, которая, как и многие другие, терпит серьезные убытки.

Фото: Алексей Спиридонов

Фото: Алексей Спиридонов

Уже 25 марта в ОАО «РЖД» заработал Штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции. Структура координирует все противоэпидемические мероприятия, которые проводятся и в поездах, и на объектах инфраструктуры, и в коллективах компании.

ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ… НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ!

В сотрудничестве с Роспотребнадзором поезда по всей Горьковской железной дороге подвергаются санобработке. В одном только Татарстане, в вагонном участке Казань, каждые сутки дезинфицируется свыше 40 вагонов поездов дальнего следования!

Электрички не исключение. Они обрабатываются ежедневно или при выходе на линию. Дезинфекции с применением экологически безопасных средств подвергают салоны, тамбуры, переходные площадки и кабины.

Весь персонал, обслуживающий пассажиров? - проводники, кассиры, дежурные и т. д. - работает отныне в масках и перчатках. Сотрудники обеспечены кожными антисептиками. А прежде чем заступить на смену, проходят медосмотры.

Фото: Алексей Спиридонов

Фото: Алексей Спиридонов

ВАС ОЖИДАЕТ… БЕЗОПАСНОЕ ОЖИДАНИЕ ПОЕЗДА

Противоэпидемические меры усилены на вокзалах. Увеличена кратность проведения уборок с применением дезинфицирующих средств. В помещениях, где бывает наибольшее количество людей, убираются каждые полчаса! Все медпункты на железнодорожных вокзалах готовы к оказанию первичной медпомощи пассажирам.

Компания уделила внимание соблюдению социальной дистанции на вокзалах. В пассажирских зонах нанесена специальная разметка с интервалом в полтора метра. В залах ожидания вокзалов по возможности секции сидений расставлены в полутора метрах друг от друга. А вот детские игровые комнаты, как и комнаты длительного отдыха, пришлось закрыть - пользоваться ими сейчас опасно.

Фото: Алексей Спиридонов

Фото: Алексей Спиридонов

КАЗАНЬ: НАПРАВИМ ВИРУС НА ТУПИКОВЫЙ ПУТЬ!

В Казани ситуация эпидемиологически неблагоприятна. Поэтому в столице РТ налажено медицинское наблюдение за прибывающими по железной дороге пассажирами. Всем пассажирам внутренних рейсов на вокзалах «Казань» и «Казань-2» при выходе со станций измеряется температура. Разумеется, бесконтактно. Эту работу проводят сотрудники ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Казань».

Пассажиров, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга, городов с крупными очагами инфекции, встречают сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ». Они выдают им особые предписания, требующие соблюдать самоизоляцию на дому в течение двух недель.

ПЕРЕВОЗЧИКАМ КРУП - СКИДКИ

Холдинг не только обеспечил бесперебойную доставку по железной дороге жизненно необходимых товаров, но и установил скидки до 42,5% для перевозчиков зерновых культур, семян, муки и крупы, сахара и др. А также ввел временную отмену ряда платежей, сборов и штрафов. Эти меры помогут снизить стоимость социальных товаров и продуктов для граждан всей страны. Среди таких товаров - моющие и дезинфицирующие средства, медикаменты, так необходимые в борьбе с коронавирусом.

К слову, железнодорожники отметили ощутимый рост объемов доставки продукции в регионы с начала эпидемии в России. Так, погрузка моющих средств на Горьковской магистрали в марте выросла в 6 раз - до 862 тонн. Выросли объемы погрузки круп и, в целом, продовольствия.

Огромное количество сотрудников РЖД продолжает трудиться. Это машинисты и проводники, путейцы и ремонтники - все те, без чьей работы невозможна перевозка пассажиров, а также обеспечение регионов всеми необходимыми товарами. Более 5 тысяч работников Горьковской магистрали переведены на дистанционную работу. В РЖД надеются, что с принятыми мерами железнодорожными путями вирус путешествовать по России не сможет.

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