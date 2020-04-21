В Татарстане коронавирус победили еще три человека

В Татарстане коронавирусом переболели еще три человека. Они проходили лечение в Казани. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в республике было выявлено 280 случаев заражения COVID-19. На данный момент инфекцию победили 36 заболевших. 245 человек все еще лечатся в стационарах и на дому.