2020-04-21T11:49:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирус победили еще три человека

Все они лечились в Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике от коронавируса вылечились 36 человек.С начала пандемии в республике от коронавируса вылечились 36 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Татарстане коронавирусом переболели еще три человека. Они проходили лечение в Казани. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в республике было выявлено 280 случаев заражения COVID-19. На данный момент инфекцию победили 36 заболевших. 245 человек все еще лечатся в стационарах и на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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