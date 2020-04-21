2020-04-21T12:19:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии от covid-19 умерли еще пять пациентов

Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Лика ИСАЕВА
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Результат на коронавирусную инфекцию оказался положительных у двух уже скончавшихся больныхРезультат на коронавирусную инфекцию оказался положительных у двух уже скончавшихся больныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Чувашии выросло число смертельных случаев от коронавирусной инфекции. Сегодня, 21 апреля, ранним утром стало известно о гибели третьего человека от covid-19.

- Мужчина 73 лет был госпитализирован в отдельную палату реанимационного отделения с клиническими признаками внебольничной пневмонии и сопутствующей тяжелой хронической патологией. Медицинская помощь пациенту была оказана в полном объеме, однако пациент скончался от обострившегося хронического заболевания. Вирус COVID-19 подтвердился посмертно, - сообщают в Минздраве региона.

При этом, в федеральном опершатбе по борьбе с коронавирусом отмечают, что в Чувашии скончалось уже пять инфицированных человек.

Отметим, что с начала пандемии в республике было выявлено 235 случаев заражения, 12 заболевших уже выздоровели.

Сейчас под наблюдением медиков находятся 1538 человека. На домашней изоляции - 1260 человек, госпитализированы - 262. Среди госпитализированных 22 несовершеннолетних.

На карантин в обсервационное отделение «Алый парус» поступили 16 человек. Еще 10 ожидают поступления результатов на covid-19.

Врио главы Чувашии Олег Николаев продлил режим повышенной готовности, который введен в регионе и подразумевает под собой полную самоизоляцию граждан, до 1 мая. Об этом он заявил в понедельник, 20 апреля, на еженедельной планерке.

Если же ситуация с коронавирусом в республике не наладится, ограничительные меры придется продлить и на май

ИСТОЧНИК KP.RU

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