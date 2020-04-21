В Чувашии от covid-19 умерли еще пять пациентов
В Чувашии выросло число смертельных случаев от коронавирусной инфекции. Сегодня, 21 апреля, ранним утром стало известно о гибели третьего человека от covid-19.
- Мужчина 73 лет был госпитализирован в отдельную палату реанимационного отделения с клиническими признаками внебольничной пневмонии и сопутствующей тяжелой хронической патологией. Медицинская помощь пациенту была оказана в полном объеме, однако пациент скончался от обострившегося хронического заболевания. Вирус COVID-19 подтвердился посмертно, - сообщают в Минздраве региона.
При этом, в федеральном опершатбе по борьбе с коронавирусом отмечают, что в Чувашии скончалось уже пять инфицированных человек.
Отметим, что с начала пандемии в республике было выявлено 235 случаев заражения, 12 заболевших уже выздоровели.
Сейчас под наблюдением медиков находятся 1538 человека. На домашней изоляции - 1260 человек, госпитализированы - 262. Среди госпитализированных 22 несовершеннолетних.
На карантин в обсервационное отделение «Алый парус» поступили 16 человек. Еще 10 ожидают поступления результатов на covid-19.
Врио главы Чувашии Олег Николаев продлил режим повышенной готовности, который введен в регионе и подразумевает под собой полную самоизоляцию граждан, до 1 мая. Об этом он заявил в понедельник, 20 апреля, на еженедельной планерке.
Если же ситуация с коронавирусом в республике не наладится, ограничительные меры придется продлить и на май
ИСТОЧНИК KP.RU