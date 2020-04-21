Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 21 апреля 2020: число зараженных в городе выросло до 27

По последним данным, в Ульяновской области выявлено 187 случаев коронавируса. Из них 27 больных - жители Ульяновска.

- Карсун - 123 случая, Барышский район - 8 случаев, Димитровград и Кузоватовский район - по 5 случаев, Тереньгульский район - 4 случая, Новоульяновск и Цильнинский, Инзенский районы - по 3 случая, Новоспасский, Чердаклинский, Павловский, Вешкаймский, Старокулаткинский, Сенгилеевский районы - по 1 случаю, - отмечают в Роспотребнадзоре региона.

На данный момент четверо зараженных выздоровели, одна - 68-летняя женщина - скончалась. Также в клинической больнице Ульяновска скончались двое мужчин, чьи первичные тесты на коронавирус были положительными.

О БОЛЬНЫХ ОРВИ И ГРИППОМ

В Ульяновской области готовится правовой документ, согласно которому все больные ОРВИ и гриппом будут считать возможными носителями коронавируса. Они будут отправляться на двухнедельный карантин и сдавать анализы на COVID-19. Об этом заявил губренатор региона Сергей Морозов.