Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 21 апреля 2020: выросло число горожан госпитализированных в пневмонией

По последним данным, в Марий Эл выявлен 291 случай коронавирусом. 46 зараженных выздоровели, одна - 37-летняя женщина - скончалась.

- У 78 инфицированных нет клинических проявлений, у 129 - течение заболеваний - легкое, у 72 – средней тяжести, у 12 - тяжелое, - заявляют в Роспотребнадзоре региона.

Известно, что 163 человека – лица от 30 до 60 лет, 1 - ребенок до года, 10 - дети от 1 до 6 лет, 7 - дети от 7 до 14 лет, 8 - дети от 15 до 17 лет, 31 – лица от 18 до 29 лет. На долю лиц старше 60 лет приходится 71 случай инфицирования.

- Всего в стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 213 человек. Из них с внебольничными пневмониями – 186. В тяжелом состоянии 27 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 181, легкой степени тяжести – 5. Три пациента на искусственной вентиляции легких. 79 нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в Минздраве республики.

В частности, в инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы лечатся 146 пациентов, из них с пневмониями – 142. В тяжелом состоянии - 26, в состоянии средней степени тяжести – 120. Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких, 73 человека нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ лечатся 7 детей, из них трое с пневмониями. Два – в состоянии средней степени тяжести 5 – легкой степени тяжести.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ

С начала пандемии в Марий Эл проведено 11987 тестов на COVID-19. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1055 человек, в том числе 1030 граждан, у которых был контакт с лицами с подозрением на коронавирус.