2020-04-20T16:29:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 21 апреля 2020: режим полной самоизоляции продлен до 1 мая

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 21 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Если же ситуация с коронавирусом в республике не наладится, ограничительные меры придется продлить и на май.Если же ситуация с коронавирусом в республике не наладится, ограничительные меры придется продлить и на май.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По последним данным, в Чувашии зафиксировано 226 случаев коронавируса. Среди зараженных есть дети от года до 13 лет. Девять инфицированных уже выздоровели, двое скончались.

Известно, что в 65% случаев болезнь у жителей региона проходит бессимптомно.Такие больные выявлялись после отработки контактных лиц и приезжих.

РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Врио главы Чувашии Олег Николаев продлил режим повышенной готовности, который введен в регионе и подразумевает под собой полную самоизоляцию граждан, до 1 мая. Об этом он заявил в понедельник, 20 апреля, на еженедельной планерке.

Если же ситуация с коронавирусом в республике не наладится, ограничительные меры придется продлить и на май.

ИСТОЧНИК KP.RU

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