Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 21 апреля 2020: режим полной самоизоляции продлен до 1 мая
По последним данным, в Чувашии зафиксировано 226 случаев коронавируса. Среди зараженных есть дети от года до 13 лет. Девять инфицированных уже выздоровели, двое скончались.
Известно, что в 65% случаев болезнь у жителей региона проходит бессимптомно.Такие больные выявлялись после отработки контактных лиц и приезжих.
РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ
Врио главы Чувашии Олег Николаев продлил режим повышенной готовности, который введен в регионе и подразумевает под собой полную самоизоляцию граждан, до 1 мая. Об этом он заявил в понедельник, 20 апреля, на еженедельной планерке.
Если же ситуация с коронавирусом в республике не наладится, ограничительные меры придется продлить и на май.
ИСТОЧНИК KP.RU