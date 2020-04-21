Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 21 апреля 2020: режим полной самоизоляции продлен до 1 мая

По последним данным, в Чувашии зафиксировано 226 случаев коронавируса. Среди зараженных есть дети от года до 13 лет. Девять инфицированных уже выздоровели, двое скончались.

Известно, что в 65% случаев болезнь у жителей региона проходит бессимптомно.Такие больные выявлялись после отработки контактных лиц и приезжих.

РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Врио главы Чувашии Олег Николаев продлил режим повышенной готовности, который введен в регионе и подразумевает под собой полную самоизоляцию граждан, до 1 мая. Об этом он заявил в понедельник, 20 апреля, на еженедельной планерке.

Если же ситуация с коронавирусом в республике не наладится, ограничительные меры придется продлить и на май.