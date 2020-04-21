2020-04-20T16:04:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 21 апреля 2020: под медицинским наблюдением находятся 265 горожан

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Набережных Челнах на утро 21 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным в Набережных Челнах выявлено уже 47 случаев заражения.По последним данным в Набережных Челнах выявлено уже 47 случаев заражения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Число зараженных коронавирусом в Набережных Челнах продолжает расти. По последним данным выявлено уже 47 случаев заражения. Инфекцию удалось победить четырем горожанам, остальные проходят лечение: 24 больных - дома, оставшиеся - в стационарах.

- Состояние у большинства пациентов – средней степени тяжести, у одного – ближе к удовлетворительному. Есть пациенты с тяжелым течением болезни, это связано с наличием сопутствующих заболеваний, – отметил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

Сейчас под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 265 жителей Набережных Челнов.

Всего же в Татарстане инфекция выявлена у 230 человек, 33 из них уже вылечились. С начала пандемии в республике было проведено 31 723 теста на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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