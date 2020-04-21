2020-04-20T16:06:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казани, последние новости на 21 апреля 2020: число зараженных в городе выросло до 120

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Казани на утро 21 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в Татарстане инфекция выявлена у 230 человек.С начала пандемии в Татарстане инфекция выявлена у 230 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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По последним данным, в Казани зафиксировано 120 случаев коронавируса. О 18 последних зараженных стало известно накануне, 20 апреля. Всего же в Татарстане инфекция выявлена у 230 человек, 33 из них уже вылечились.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1387 человек. 21609 человек снято с медицинского наблюдения. С начала пандемии проведен 31 723 теста на коронавирус, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

О ТЕХ, КТО ВЕРНУЛСЯ ИЗ ТАИЛАНДА

Самолет из Бангкока прилетел в Казань 16 апреля. 111 пассажиров остались в столице Татарстана и были отправлены на карантин в санаторий "Ливадия".

У туристов также был взят тест на коронавирус. У всех он дал отрицательный результат. Через 14 дней, прежде чем вернуться домой, их снова проверят на инфекцию.

О САЛЮТЕ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Несмотря на то, что Парад Победы 2020 перенесен из-за коронавируса, в Казани на 9 мая запланирован ряд мероприятий. Речь идет об официальном телевизионном обращении президента Татарстана Рустама Минниханова, возложении венков и цветов к памятникам и обелискам, открытии памятника советскому солдату, праздничном телевизионном концерте и салюте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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