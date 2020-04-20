2020-04-20T15:43:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый тест на covid-19 у вернувшихся в Казань из Таиланда оказался отрицательным

Все 111 человек находятся в санатории "Ливадия" на 14-дневном карантине
Лика ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Во время утреннего заседания в мэрии Казани начальник управления здравоохранения города Владимир Жаворонков сообщил о состоянии здоровья прилетевших 16 апреля из Таиланда россиян.

Напомним, что спецрейс из Бангкока прибыл в международный аэропорт в 23.15 в четверг, 16 апреля. На его борту было 179 человек. Большая часть из них - 111, осталась в Казани, остальные улетели в Уфу. Всех прибывших отправили на двухнедельный карантин. Те, кто остался в Казани, а среди них были не только жители Татарстана, но и Кирова, Самары, Перми и Пензы, сейчас находятся в санатории "Ливадия".

Все они сразу после прилета сдали анализ на коронавирусную инфекцию.

- С каждым проведено лабораторное обследование, лиц с положительными результатами не выявлено – все здоровы, – сообщил Владимир Жаворонков.

Через 14 дней, прежде чем вернуться домой, все они снова сдадут тест на covid-19.

Жаворонков напомнил, что в Татарстане сейчас исследования на коронавирусную инфекцию проводятся в 10 лабораториях: в Центре гигиены и эпидемиологии, а также в восьми лечебных учреждений и в одной частной лаборатории.

- Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в Татарстане проведено 30 680 исследований, в том числе в лабораториях, подведомственных Минздраву Татарстана – 15,306 исследований - сказал Жаворонков.

Всего под медицинским наблюдением в Казани сейчас находятся 747 человек. С момента распространения инфекции под наблюдением врачей находились 8 107 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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