2020-04-20T13:12:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане: в Казани пришлось дезинфицировать все онкоотделение ДРКБ

Одна из родительниц приехала из Москвы, а после почувствовала себя плохо
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: drkbmzrt.ruФото: drkbmzrt.ru
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В Казани пришлось дезинфицмровать все онкогематологическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Пациентов на сутки перевели в третий лечебный корпус на улице Сафиуллина.

Дело в том, что накануне активного распространения короновируса мама одного из пациентов поехала на заочную консультацию в институт имени Рогачева в Москву. После возвращения, через неделю, у неё проявились симптомы ОРВИ.

- В связи с этим, руководством ДРКБ было принято решение направить ее на консультацию к инфекционисту и изолировать от ребенка. Женщина была госпитализирована, и сдала анализы на COVID-19 и рентгенографию. В динамике отмечался ложноположительный результат, - сообщают в больнице.

В то время, как в отделении проходила санитарная обработка, была подготовлена шлюзовая система, чтобы дети и родители могли через нее выходить и заходить, не контактируя с другими пациентами.

Сейчас в онкоотделении ДРКБ проходят лечение 27 детей.

- Данное отделение особенное, потому что там находятся дети с серьезными гемобластозами, солидными опухолями. Там всегда был повышенный режим защиты. Родители и дети ходят в масках, ограничена миграция по клинике. Врачи также работают в масках и перчатках, это связно с тем, что пациенты данного отделения обладают пониженным иммунитетом, для обеспечения их безопасности администрацией принято решение о повышении степени защиты, - отмечают в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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