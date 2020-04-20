Пасха 2020 в Чебоксарах: за посещение храмов задержали 25 человек

В ночь на 19 апреля порядка 730 жителей Чебоксар отправились на пасхальные богослужения в храмы. Большая их часть пришла, имея специальный пропуск от митрополии. Но были и те, кто нарушил режим самоизоляции и пришел без разрешения.

Так, в отношении 25 человек были составлены протоколы за “невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”. Об этом в понедельник, 20 апреля, на еженедельной планерке в мэрии сообщил замглавы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Владимир Филлипов.

В храмы без пропусков не впускали - после составления акта о нарушении людей отправляли по домам.

Отметим, ранее чувашская епархия говорила, что из-за коронавируса все богослужения будут совершаться при участии только клира и церковной общины храма, а также волонтеров, присутствие которых необходимо.