Самоизоляция в Татарстане 2020: Как правильно дезинфицировать продукты из магазина

Оперативный штаб Татарстана по борьбе с коронавирусом предоставил пошаговую инструкцию как продезинфицировать продукты из магазина. Для начала, необходимо заранее определить в квартире место, где вы будете раскладывать принесенные домой покупки. Например, доставать все продукты можно на столике или тумбочке в коридоре, а не на самой кухне.

Придя с улицы домой, вымыть руки водой с мылом нужно сразу же. Только после этого разбирать покупки. Сами пакеты нужно обработать спиртом или санитайзером. Лучше всего в магазины заранее брать холщевую сумку, которую по приходу домой можно будет постирать.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ

Теперь перейдем к обработке самих продуктов. Зелень овощи и фрукты необходимо тщательно вымыть в мыльной воде. Их можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем промыть. Для удобства продукты можно насыпать в дуршлаг и равномерно обдать кипятком. Затем дуршлаг можно поставить под струю холодной воды.

Плоды необходимо тщательно вымыть в мыльной воде.Фото: Алина НИЗАМОВА

ЯЙЦА

Перед приготовлением яиц их нужно обязательно мыть теплой водой с мылом или содовым раствором. А после разложить их для просушки на полотенце или обтереть салфеткой.

После мытья разложите яйца для просушки на полотенце или оботрите салфеткой.Фото: Алина НИЗАМОВА

ПЛАСТИКОВЫЕ УПАКОВКИ

Продукты в герметичной пластиковой упаковке также нужно промыть под проточной водой с мылом или средством для мытья посуды и вытереть насухо. Кроме того, содержимое, по возможности, можно высыпать в контейнеры, а упаковку — утилизировать.

Содержимое можно высыпать в контейнеры, а упаковку утилизировать.Фото: Алина НИЗАМОВА

ЕДА ИЗ РЕСТОРАНОВ И КАФЕ

Прежде всего, нужно уточнить, как заведение обеспечивает герметичность упаковки заказа. После его получения все контейнеры, которые доставляют курьеры, нужно тщательно протереть антисептическими или спиртовыми салфетками, а руки тщательно вымыть. Еду нужно переложить в домашнюю посуду, а упаковки утилизировать.

Также в сложившейся ситуации лучше заказывать блюда из свежих продуктов, без сырых ингредиентов. Те, которые можно подвергнуть дополнительной тепловой обработке в микроволновке или духовке.