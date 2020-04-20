В Чувашии в больнице скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом

В понедельник, 20 апреля, стало известно, что в Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом. Об этом сообщил федеральный штаб по борьбе с инфекцией.

Минздрав региона ситуацию пока не комментирует. Напомним, это не первый летальный случай в республике. 79-летняя пенсионерка, у которой также был диагностирован COVID-19, умерла в инфекционном отделении Новочебоксарской горбольницы 15 апреля.

Всего же с начала пандемии в Чувашии было зафиксировано 226 случаев заболевания коронавирусом. На данный момент выздоровело девять инфицированных.