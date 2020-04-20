В Татарстане коронавирус победили еще пять человек
Четверо из них проходили лечение в Казани, один - в Альметьевске
Под медицинским наблюдением в республике остаются 197 заболевших.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Стало известно, что в Татарстане коронавирус победило еще пять человек. Четверо лечились в Казани, один - в Альметьевске.
Так, с начала пандемии в республике от коронавируса вылечились уже 33 человека. Летальных случаев не зафиксировано.
- Под медицинским наблюдением остаются 197 заболевших. Все они получают лечение в стационарах и на дому, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU