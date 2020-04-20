2020-04-20T13:47:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирус победили еще пять человек

Четверо из них проходили лечение в Казани, один - в Альметьевске
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Под медицинским наблюдением в республике остаются 197 заболевших.Под медицинским наблюдением в республике остаются 197 заболевших.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Стало известно, что в Татарстане коронавирус победило еще пять человек. Четверо лечились в Казани, один - в Альметьевске.

Так, с начала пандемии в республике от коронавируса вылечились уже 33 человека. Летальных случаев не зафиксировано.

- Под медицинским наблюдением остаются 197 заболевших. Все они получают лечение в стационарах и на дому, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Первое боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
В Набережных Челнах во время пожара из дома эвакуировали 32 человека
Стало известно, в каких регионах России молодые учителя получают самые высокие зарплаты
МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение
Отловят 200 бездомных животных: в Ночебоксарске весь этот процесс будут снимать на видео
ВТБ проведёт онлайн-конференцию «Бизнес из дома» для предпринимателей
В Татарстане на трассе перевернулась иномарка: один человек погиб, пять госпитализированы
В Набережных Челнах женщина свела счеты с жизнью, боясь заразиться
ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату компаниям среднего бизнеса
Жителя Татарстана забили монтировкой и сожгли на берегу реки
В Ульяновской области на трассе иномарка насмерть сбила пешехода
В Чувашии ищут Алексея Зайцева, который вышел из дома и пропал
В Казани в торговом павильоне произошел пожар, пострадал мужчина
В Казани во время пожара погиб пенсионер, пострадала женщина
Депутаты призвали правительство России раздать людям по 25 тысяч рублей
Министр промышленности и энергетики Чувашии ушел с поста по собственному желанию
Как на карантине наживаются нелегальные шиномотажники
В Чувашии на пригородных автобусах можно будет ездить только с пропусками
Как поддержать пожилых людей, которые остались одни во время самоизоляции
В Чувашии из обсерватора выписали 35 человек, который контактировали с зараженными коронавирусом
На господдержку могут рассчитывать магазины одежды, автосалоны и зоопарки