В Чувашии коронавирус подтвердился еще у 32 человек
Так, число зараженных в регионе выросло до 226
Девять инфицированных выздоровели, одна - 79-летняя женщина - скончалась.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 20 апреля, стало известно, что в Чувашии коронавирусом заболели еще 32 человека. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе выявлено 226 случаев новой инфекцией. Среди зараженных есть дети от года до 13 лет.
Известно, что девять инфицированных выздоровели, одна - 79-летняя женщина - скончалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU