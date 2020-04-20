В Чувашии коронавирус подтвердился еще у 32 человек

В понедельник, 20 апреля, стало известно, что в Чувашии коронавирусом заболели еще 32 человека. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявлено 226 случаев новой инфекцией. Среди зараженных есть дети от года до 13 лет.

Известно, что девять инфицированных выздоровели, одна - 79-летняя женщина - скончалась.

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