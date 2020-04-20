2020-04-20T12:35:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл выявили 29 новых случаев коронавируса: число зараженных достигло 291

Об этом сообщил федеральный штаб по борьбе с COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент в регионе выздоровело 24 инфицированных человека, одна - 37-летняя женщина - скончалась.На данный момент в регионе выздоровело 24 инфицированных человека, одна - 37-летняя женщина - скончалась.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Марий Эл выявили еще 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в регионе был инфицирован 291 человек. На данный момент выздоровело 24 человека, одна - 37-летняя женщина - скончалась.

Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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