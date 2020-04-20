2020-04-20T11:58:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирус выявили еще у 39 человек

С начала пандемии в регионе зафиксировано 230 случаев заражения
Алина ГАБДУЛИНА
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Большинство новых зараженных - жители Казани.Большинство новых зараженных - жители Казани.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром в понедельник, 20 апреля, стало известно, что в Татарстане коронавирусом заболели еще 39 человек. 11 зараженных госпитализированы, 28 - лечатся дома.

Среди инфицированных двое несовершеннолетних. Двоим - от 18 до 30 лет, восемнадцати - от 30 до 50 лет, шестерым - от 50 до 60 лет, девятерым - от 60 до 70 лет, двоим от 70 до 80 лет.

- Казань - 18 человек, Набережные Челны - 6, Агрызский район - 2, Тетюшский район - 2, Лаишевский район - 3, Нижнекамский район - 5, Елабужский район - 1, Высокогорский район - 1, Бавлинский район - 1, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в республике выявлено уже 230 случаев заражения. 33 инфицированных уже вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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