В Казани ФСБ заподозрила ректора КНИТУ в мошенничестве

Фигурантом сразу двух уголовных дел стал, как сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах,49–летний ректор ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" (КНИТУ) Сергей Юшко. Мужчину заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге.

Правоохранительные органы заинтересовались ректором после того, как начали изучать бухгалтерские документы. Как полагают следователи, в 2004-2017 годы Юшко "сидел" сразу на трех стульях. Он работал в режиме полной занятости в "Инновационно-производственном Технопарке "Идея", одновременно - заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, и на полную ставку трудился деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.

Вот только правоохранителям удалось установить, что фактически данного деканата не существовало, на самом деле. Функции факультета выполняло другое подразделение, которому эту деятельность "вручили" в качестве дополнительной нагрузки. Однако, Юшко зарплату в трех местах получал в полном объеме, и, как считают правоохранители, это было незаконно. Речь идет о сумме не менее 1 миллиона рублей.

"На чистую воду" ректора вывели в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые проводили сотрудники СУ СКР Татарстана и ФСБ республики.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности. Изъята необходимая документация, ведутся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в СУ СКР Татарстана.