2020-04-21T19:58:59+03:00
Происшествия

В Казани ФСБ заподозрила ректора КНИТУ в мошенничестве

Также мужчине решили вменить и служебный подлог
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Ректор стал фигурантом сразу двух уголовных дел.Ректор стал фигурантом сразу двух уголовных дел.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Фигурантом сразу двух уголовных дел стал, как сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах,49–летний ректор ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" (КНИТУ) Сергей Юшко. Мужчину заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге.

Правоохранительные органы заинтересовались ректором после того, как начали изучать бухгалтерские документы. Как полагают следователи, в 2004-2017 годы Юшко "сидел" сразу на трех стульях. Он работал в режиме полной занятости в "Инновационно-производственном Технопарке "Идея", одновременно - заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, и на полную ставку трудился деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.

Вот только правоохранителям удалось установить, что фактически данного деканата не существовало, на самом деле. Функции факультета выполняло другое подразделение, которому эту деятельность "вручили" в качестве дополнительной нагрузки. Однако, Юшко зарплату в трех местах получал в полном объеме, и, как считают правоохранители, это было незаконно. Речь идет о сумме не менее 1 миллиона рублей.

"На чистую воду" ректора вывели в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые проводили сотрудники СУ СКР Татарстана и ФСБ республики.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности. Изъята необходимая документация, ведутся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Экономист: производители еды хотят наложить мораторий на скидки и нарушить конкуренцию
Вопрос решился в течение минуты: Владимир Путин опробовал новый формат беседы с губернаторами
В Ульяновске спасатели помогли щенку выбраться из глубокого колодца
Астролог Василиса Володина рассказала, когда наступит выход из пика коронавируса
В Ульяновской области водитель без прав вылетел на легковушке в кювет
Стало известно, когда в России начнутся испытания вакцины от коронавируса
Ушла из дома и пропала: в Чувашии ищут 24-летнюю Нину Полетаеву
В Казани с помощью сурдопереводчика и глухой женщины удалось задержать мужчин, находящихся в розыске
Жителей Марий Эл обязали носить медицинские маски в общественных местах из-за коронавируса
Из-за коронавируса с чувашскими врачами работают психологи
В Марий Эл лихач на "Ладе Приоре" устроил аварию, в которой пострадали четыре человека
В Чувашии пропала 68-летняя Людмила Варламова, которая нуждается в медицинской помощи
ВТБ в Татарстане выдал первую ипотеку под 6,5%
Рустам Минниханов о снятии ограничений бизнесу из-за самоизоляции: «Ждем следующую неделю»
В Татарстане во время пожара пострадал 38-летний мужчина