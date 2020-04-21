Режим самоизоляции в Татарстане: за первое его нарушение хотят ввести штраф до 4 000 рублей

На заседании комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана депутаты рассмотрели изменения в местный административный кодекс. Они связаны с установлением наказания за несоблюдение ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Так, было предложено ввести штраф за нарушение режима самоизоляции от 1 000 до 4 000 рублей за первый протокол для простого гражданина. При повторном нарушении это уже будет 5 000 рублей.

Для должностных лиц штрафы за первый протокол выше - от 15 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 000 до 300 000 рублей.

При повторном нарушении для должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей, для юрлиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

- Административная ответственность наступает в случае, если совершенные действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, - представляя законопроект, отметил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

В итоге Комитет выступил за то, чтобы рассмотреть внесение этих изменений на ближайшей сессии Госсовета Татарстана, причем сразу в трех чтениях. В этом случае законопроект вступит в силу со дня его официального опубликования.