В Набережных Челнах на кондитерской фабрике «Акульчев» коронавирусом сразу заразились 14 человек

В Татарстане темп прироста количества заболевших коронавирусом на прошлой неделе превысил 20%. При этом в 95% случаи инфекции не завозные. Сейчас заражаются в основном от тех, кто уже контактировал с больными.

При этом, по данным Роспотребнадзора Татарстана, рост идет от очагов, когда инфекция сначала распространяется среди сотрудников предприятий, а после уже среди членов их семей. Именно такие случаи и были зафиксированы на ряде производств, которым дали разрешение работать во время самоизоляции.

Ярким примером стала кондитерская фабрика «Акульчев» в Набережных Челнах. Там коронавирусом заболели сразу 14 человек. Первый из них подхватил инфекцию от своей матери, которая общалась с зараженной подругой. Теперь на предприятии под наблюдением врачей находятся 32 сотрудника, а с ними и 25 членов их семей.

- Если предприятие безукоризненно выполняет все предписанные меры, то распространения быть не должно. А на практике получается, что желание получить разрешение на работу выше мотивации выполнить все предписанное, - сказала на это руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина и тут же раскритиковала работу санитарных врачей на местах. - А вы куда смотрите, уважаемые коллеги? Где ваши меры на предприятиях? Не забывайте: забота о сохранении здоровья людей - это ваша прямая обязанность.

Отметим, что, по данным на 21 апреля, в Татарстане было зафиксировано 50 новых случаев заражения коронавирусом. При этом большая часть – 16 человек, заболели именно в Набережных Челнах.