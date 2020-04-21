Главный эпидемиолог Минздрава Ульяновской области заболел коронавирусом

Стало известно, что среди зараженных коронавирусом в Ульяновской области - главный эпидемиолог Минздрава региона Фирдауса Сайфутдинова. Об этом сообщает портал 73online со ссылкой на собственные источники. Они же отмечают, что зараженная проходит лечение в центральной горбольнице Ульяновска.

Отметим, что Фирдауса Сайфутдинова заведует эпидемиологическим отделением Ульяновской областной детской больницы. Всех, кто контактировал с ней, уже отправили на карантин.

"Комсомолка" попыталась связаться с Минздравом области, но на звонки там пока никто не отвечает.