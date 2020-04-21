В Ульяновской области ребенка, больного коронавирусом, подключили к ИВЛ

В Ульяновской области коронавирус выявлен у 187 человек. Четверо из них уже выздоровело, один - скончался. Под наблюдением врачей остаются 182 зараженных пациента, среди них - ребенок с ДЦП. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

Сейчас мальчик находится в реанимации. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи борются за его жизнь.

Морозов отметил, что видит много детей, которые, несмотря на пандемию, гуляют.

- Наступившие теплые дни показали, что не все люди понимают, как важны сегодня меры самоизоляции. За последние дни я проехал и по Ульяновску, и по Димитровграду, и по ряду муниципальных образований. Очень много гуляющей молодежи, детей во дворах и на детских площадках. Играют в футбол, катаются на велосипедах, целыми стайками находятся на спортивных площадках. А ведь эта болезнь также страшна и для наших ребятишек, - заметил Морозов и в очередной раз попросил жителей области не выходить на улицу без крайней необходимости.