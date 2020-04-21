Коронавирус в Татарстане: где в Набережных Челнах можно купить медицинские маски
В Набережных Челнах медицинские маски начали шить в 26 ателье. На выбор горожанам предоставляют двухслойные, четырехслойные, тканевые и марлевые маски.
- Актуальные средства защиты челнинцы также могут заказать по доставке. Стоимость масок зависит от количества и требований к маске, - сообщают в управлении информационной политики и по связям с общественностью татарстанского автограда.
Приобрести средства маски горожане могут по следующим адресам:
1. Проспект Московский, 130Б (53/26), тел. 36-75-09, 77-91-54
2. Проспект Сююмбике, 41/04 Б, тел. 8-963-123-11-16
3. Школьный бульвар, 3 или Новый город 17/10, тел. 38-05-00
4. Проспект Яшьлек, 7, тел. 56-00-44
5. Улица Низаметдинова, 17, тел. 8-906-117-33-77
6. Индустриальный проезд, 62/21, тел. 8-999-156-00-70
7. Машиностроительная, 93, тел. 8-919-695-26-65
8. Только доставка, тел. 8-917-222-22-17
9. Набережончелнинский проспект, 17а/1, тел. 8-904-767-97-97, 8-904-767-88-49
10. Шишкинский бульвар, 19, тел. 8-960-058-68-24
11. Новый город, 4/03, тел. 8-965-618-16-74
12. Только доставка, тел. 8-917-228-68-69
13. Только доставка, тел. 8-906-117-61-10
14. Новый город, 27/13, тел. 8-917-932-81-72
15. Только доставка, тел. 8-917-238-08-64
16. Только доставка, тел. 8-960-076-30-50
17. Только доставка, тел. 8-939-393-77-79
18. Только доставка, тел. 8-962-569-54-20
19. Только доставка, тел. 8-927-677-40-77
20. Новый город, 35/6/3, тел. 8-917-397-07-30
21. Новый город, 32/01, тел. 32-18-32
22. Проспект Вахитова, 54Б, тел. 8-937-578-86-66
23. Только доставка, тел. 8-927-490-66-40
24. Московский проспект, 136 ст1, тел.8-909-310-38-20
25. Новый город 26/17, 3.5 этаж, тел. 8-919-688-75-20
26. Поселок Гэс, переулок Гайдара, 4, тел. 77-20-07, 8-917-851-77-47
Отметим, что на данный момент в Набережных Челнах зафиксировано 63 случая коронавируса. В Татарстане же с начала пандемии выявлено 280 зараженных, 36 из которых уже выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU