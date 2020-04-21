Коронавирус в Татарстане: где в Набережных Челнах можно купить медицинские маски

Вероника Скворцова - о больных коронавирусом в России: почти половина бессимптомных, но каждый пятый — в тяжелом состоянии

Экс-министр здравоохранения рассказала, как протекает инфекция у зараженных россиян, в программе «Познер» на Первом канале