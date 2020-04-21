2020-04-21T12:33:00+03:00
Общество

"Никогда такого не было, и вот опять": после ливня в Казани в очередной раз затопило улицы

Потоп на Проспекте Победы в мэрии городе объяснили ремонтом на улице 2-я Азинская [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В ночь с 20 на 21 апреля, а также следующим утром в Казани прошел ливень, после которого горожане в очередной раз столкнулись с затопленными улицами. Одними из первых жаловаться начали жители проспекта Победы. Там машинам приходилось буквально проплывать по дороге.

- Никогда такого не было, и вот опять, - пишут в соцсетях казанцы.

В мэрии города произошедшее объяснили ремонтом на улице 2-я Азинская.

- Как разъяснили в комитете внешнего благоустройства, на улице 2-я Азинская идет ремонт дорожного полотна, во время ремонта крышки колодцев, в том числе ливнеприемники, демонтировали и закрыли листами железа. Утром дорожные рабочие вручную открыли колодцы для отвода осадков и устранили подтопление. Приносим извинения за доставленные неудобства, - отметили в мэрии.

Горожане отметили, что к обеду вода с дороги уже ушла.

Фото: мэрия Казани

Фото: мэрия Казани

Напомним, ранее Гидрометцентр Татарстана говорил об ухудшении погоды. Так, дожди в республике могут продлиться вплоть до четверга, 23 апреля.

В Казани после ливня затопило Проспект Победы.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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