В Чувашии коронавирус подтвердился еще у 10 человек: инфицированы 235 жителей региона

По последним данным в Чувашии коронавирус выявлен у 235 человек. О последних 10 зараженных стало известно в понедельник, 21 апреля.

По данным Минздрава региона, двенадцать инфицированных выздоровели, трое - скончались. Однако в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19 говорят о пяти умерших в Чувашии.

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