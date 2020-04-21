2020-04-21T12:01:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии коронавирус подтвердился еще у 10 человек: инфицированы 235 жителей региона

Пятеро зараженных скончались
Алина ГАБДУЛИНА
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По данным Миинздрава региона, 12 инфицированных уже выздоровели. Фото: pixabay.comПо данным Миинздрава региона, 12 инфицированных уже выздоровели. Фото: pixabay.com
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По последним данным в Чувашии коронавирус выявлен у 235 человек. О последних 10 зараженных стало известно в понедельник, 21 апреля.

По данным Минздрава региона, двенадцать инфицированных выздоровели, трое - скончались. Однако в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19 говорят о пяти умерших в Чувашии.

Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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