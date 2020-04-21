В Марий Эл выявлено 20 новых случаев коронавируса: число зараженных превысило 300 человек

За минувшие сутки в Марий Эл выявили 20 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе заразилось 311 человек, 46 из которых уже выздоровели, а одна - 37-летняя женщина - скончалась.

- Всего в инфекционных стационарах республики находятся 216 человек. Из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией 56 пациентов. В тяжелом состоянии 36 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 189, легкой степени тяжести – 5. Два пациента на искусственной вентиляции легких, 92 нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в Минздраве Марий Эл.

В инфекционном отделении Йошкар-Олинской горбольницы лечатся 155 пациентов, из них с пневмониями – 150. В тяжелом состоянии - 34, в состоянии средней степени тяжести – 121. Один пациент на искусственной вентиляции легких, 82 человека нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ лечатся 6 пациентов, из них двое с пневмониями. Два – в состоянии средней степени тяжести, 4 – легкой степени тяжести.

В Звениговской ЦРБ находится 8 пациентов в состоянии средней степени тяжести, один - с пневмонией.

В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы проходят курс лечения 10 пациентов с подозрением на коронавирус, один в тяжелом состоянии, 8 – в состоянии средней степени тяжести, один – в состоянии легкой степени тяжести. С пневмониями 9 пациентов.

В инфекционное отделение Волжской ЦРБ госпитализированы 7 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в состоянии средней степени тяжести. У шести пациентов пневмония, двое нуждаются в кислородной поддержке.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении 20 пациентов, с пневмониями – 15, в состоянии средней степени тяжести 19 пациентов, в кислородной поддержке нуждаются 6. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких один пациент.

В Медведевской ЦРБ находятся 10 пациентов, 6 – с пневмониями. Все в состоянии средней степени тяжести, двое нуждаются в кислородной поддержке.