2020-04-21T12:33:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирус выявлен еще у 50 человек: число зараженных выросло до 280

10 новых заболевших госпитализированы, 40 - будут лечиться дома
Алина ГАБДУЛИНА
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Большинство новых инфицированных - жители Набережных Челнов.Большинство новых инфицированных - жители Набережных Челнов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Утром во вторник, 21 апреля, стало известно еще о 50 зараженных коронавирусом в Татарстане. Так, с начала пандемии инфекцию выявили у 280 жителей региона, 36 из которых уже выздоровели.

Известно, что 10 новых заболевших госпитализированы, 40 - будут лечиться дома. Среди зараженных четверо несовершеннолетних, еще четверым - от 18 до 30 лет, девятнадцати - от 30 до 50 лет, шестнадцати - от 50 до 60 лет, семи - от 60 до 60 лет.

Большинство новых инфицированных - жители Набережных Челнов (16 человек). 11 больных из Казани, 7 - из Тюлячинского района, 4 - из Дрожжановского района, 3 - из Сарманского района, по 2 - из Альметьевского и Лаишевского районов, по одному - из Алексеевского, Балтасинского, Кукморского, Мамадышского и Тукаевского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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