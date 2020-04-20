Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 20 апреля 2020: инфекцию выявили у 24 горожан

По последним в Ульяновской области выявлено 168 случаев заражения коронавирусом. В Ульяновске заболело 24 человека: трое в Ленинской районе, четверо - в Железнодорожном, шестеро - в Заволжском, 11 - в Засвияжском районах города.

- В Димитровграде 5 человек заразились, в Барышском районе - 8, в Карсунском - 113, в Кузоватовском - 5, в Новоспасском - 1, в Новоульяновске - 3. По двое человек в Тереньгульском, Чердаклинском, Цильнинском раойнах. В Павловском, Вешкаймском, Изненском районах по одному официально подтвержденному больному, - отметил губернатор региона Сергей Морозов. - Кроме того, уже сегодня (19 апреля - Ред.) поступила информация об еще одном первичном заболевшем из Тереньгульского района - мужчина вернулся с вахтовых работ. Также есть одно подозрение на заболевание в Старокулаткинском районе.

Отметим, что ранее трое зараженных вылечились, одна - 68-летняя женщина - скончалась. Также в клинической больнице Ульяновска скончались двое мужчин, чьи первичные тесты на коронавирус были положительными.

О БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

Ульяновская область направила на борьбу с распространением коронавируса около 1 миллиарда рублей. Это деньги из резервного фонда региона и федерального бюджета.

- В настоящий момент на мероприятия по предупреждению завоза и распространения пандемии на территории Ульяновской области направлено уже 602 млн рублей, что позволило нам решить ряд вопросов, в том числе и в сфере здравоохранения, - отметил губернатор области Сергей Морозов.

Деньги из резервного фонда направлены на лечение зараженных, приобретение средств индивидуальной защиты для медиков и дезинфекционных средств, поддержку работников медучреждений и соцзащиты, создание обсерваторов. Также на эти средства была приобретена техника, оборудования, спецодежда и расходных материалы для сводного дезинфекционного отряда.

Еще 356 миллионов рублей, которые были выделены региону из федерального бюджета, пошли на обеспечение кислородом коечного фонда медицинских организаций, приобретение аппаратов ИВЛ, выплаты медикам.

В последующем резервный фонд Ульяновской области может быть увеличен на 1,5 миллиарда рублей. 350 миллионов из них правительство планирует направить на поддержку тех отраслей экономики, которые наиболее пострадали во время пандемии.