2020-04-19T18:50:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 20 апреля 2020: инфекцию выявили у 24 горожан

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 20 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас большинство зараженных в Ульяновске - жители Засвияжского района.Сейчас большинство зараженных в Ульяновске - жители Засвияжского района.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По последним в Ульяновской области выявлено 168 случаев заражения коронавирусом. В Ульяновске заболело 24 человека: трое в Ленинской районе, четверо - в Железнодорожном, шестеро - в Заволжском, 11 - в Засвияжском районах города.

- В Димитровграде 5 человек заразились, в Барышском районе - 8, в Карсунском - 113, в Кузоватовском - 5, в Новоспасском - 1, в Новоульяновске - 3. По двое человек в Тереньгульском, Чердаклинском, Цильнинском раойнах. В Павловском, Вешкаймском, Изненском районах по одному официально подтвержденному больному, - отметил губернатор региона Сергей Морозов. - Кроме того, уже сегодня (19 апреля - Ред.) поступила информация об еще одном первичном заболевшем из Тереньгульского района - мужчина вернулся с вахтовых работ. Также есть одно подозрение на заболевание в Старокулаткинском районе.

Отметим, что ранее трое зараженных вылечились, одна - 68-летняя женщина - скончалась. Также в клинической больнице Ульяновска скончались двое мужчин, чьи первичные тесты на коронавирус были положительными.

О БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

Ульяновская область направила на борьбу с распространением коронавируса около 1 миллиарда рублей. Это деньги из резервного фонда региона и федерального бюджета.

- В настоящий момент на мероприятия по предупреждению завоза и распространения пандемии на территории Ульяновской области направлено уже 602 млн рублей, что позволило нам решить ряд вопросов, в том числе и в сфере здравоохранения, - отметил губернатор области Сергей Морозов.

Деньги из резервного фонда направлены на лечение зараженных, приобретение средств индивидуальной защиты для медиков и дезинфекционных средств, поддержку работников медучреждений и соцзащиты, создание обсерваторов. Также на эти средства была приобретена техника, оборудования, спецодежда и расходных материалы для сводного дезинфекционного отряда.

Еще 356 миллионов рублей, которые были выделены региону из федерального бюджета, пошли на обеспечение кислородом коечного фонда медицинских организаций, приобретение аппаратов ИВЛ, выплаты медикам.

В последующем резервный фонд Ульяновской области может быть увеличен на 1,5 миллиарда рублей. 350 миллионов из них правительство планирует направить на поддержку тех отраслей экономики, которые наиболее пострадали во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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