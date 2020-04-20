2020-04-19T18:52:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 20 апреля 2020: 137 горожан госпитализированы с пневмонией

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 20 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным в Марий Эл зафиксировано 262 случая коронавируса.По последним данным в Марий Эл зафиксировано 262 случая коронавируса.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По последним данным в Марий Эл зафиксировано 262 случая коронавируса. 24 человека выздоровели, одна - 37-летняя женщина - скончалась.

- У 76 больных коронавирусом лиц нет клинических проявлений, у 113-течение заболеваний - легкое, у 39 – средней тяжести, у 9 - тяжелое, - отмечают в Роспотребнадзоре республики.

148 инфицированных - лица от 30 до 60 лет, 10 - лети от года до 6 лет, 8 - дети от 7 до 14 лет, 7 - подростки от 15 до 17 лет, 29 - лица от 18 до 29 лет. Еще 60 больных старше 60 лет.

- В инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирус находятся 204 человека. Из них с внебольничными пневмониями – 186. Двое находятся на искусственной вентиляции легких. В тяжелом состоянии – 35 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 165, легкой степени тяжести – 4. Нуждаются в кислородной поддержке – 106, - сообщают в Минздраве Марий Эл.

В Йошкар-Олинской городской больнице проходят лечение 143 пациента, из них 137 – с внебольничными пневмониями. В тяжелом состоянии 19 пациентов, в состоянии средней степени тяжести -124. Один пациент - на искусственной вентиляции легких, 91 нуждается в кислородной поддержке.

В ДРКБ лечатся 5 пациентов, у двоих пневмония. Четверо - в удовлетворительном состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ

- За период мониторинга проведено 11524 тестов на COVID-19. Всего в регионе сейчас делается ежедневно около пятисот проб. Этого более чем достаточно, чтобы охватить основную группу риска, - отмечают в Роспотребнадзоре Марий Эл.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1024 человека, в том числе 997 граждан, находящихся в контакте с лицами с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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