2020-04-19T18:05:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 20 апреля 2020: заразились еще 10 горожан

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 20 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным в Чувашии выявлено 194 случая заболевания COVID-19.По последним данным в Чувашии выявлено 194 случая заболевания COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным в Чувашии выявлено 194 случая коронавируса. О последних 19 зараженных стало известно накануне. Среди них 10 жителей Чебоксар.

Также среди новых зараженных шесть из Урмарского района, пять из Янтиковского района, по одному из Цивильска, Канаша, Шумерля, Алатыря, Новочебоксарска, Красночетайского, Канашского и Яльчикского районов. Пятеро из инфицированных дети от 2-х до 13-ти лет.

Однако среди зараженных и ранее были несовершеннолетние - трое детей от года до четырех лет.

Отметим, что с начала пандемии в Чувашии выздоровело девять больных COVID-19, а одна - 79-летняя женщина - скончалась.

О "ЛЕСНОЙ СКАЗКЕ"

На выходные были выписаны последние пациенты обсерватора на базе санатория "Лесная сказка" в Моргаушском районе. 32 человека, которые контактировали с зараженными коронавирусом, отправились по домам.

- Всех их обследовали, трижды взяли анализ на коронавирусную инфекцию. Все анализы – отрицательные, - сообщают в Минздраве Чувашии.

О ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТКАХ

Со вторника, 21 апреля, жители Чувашии не смогут пользоваться пригородными автобусами без специальных пропусков. Их нужно будет получать на сайте правительства и предъявлять в бумажном варианте.

Сейчас Минцифра республики разрабатывает порядок выдачи пропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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