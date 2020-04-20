Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 20 апреля 2020: число зараженных резко выросло

По последним данным, в Набережных Челнах выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Четверо инфицированных уже выздоровели, остальные еще проходят лечение.

Всего же в Татарстане с начала пандемии инфицирован 191 человек, но 28 из них уже вылечились.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1360 человек. 21532 человека снято с меднаблюдения. Всего с начала пандемии в республике проведено 30680 тестов на COVID-19, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

О ПАРИКМАХЕРСКИХ

С сегодняшнего дня в Казани возобновят работу парикмахерские. Попасть в них можно будет только по записи.

В парикмахерских нужно будет соблюдать определенные санитарные меры. Например, держать между сотрудниками дистанцию в 1,5 метра и периодически дезинфицировать помещения. Также клиентам и сотрудникам нужно быть в медицинских масках.

Чтобы отправиться на стрижку горожанам нужно будет оформлять цифровой пропуск. Для этого в системе будет создана отдельная "цель".

О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ

К слову, в медицинских масках нужно находиться не только в парикмахерских салонах. Без них теперь нельзя ходить в магазины и ездить в общественном транспорте. Эта дополнительная мера, помимо соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, по мнению чиновников, должна обезопасить людей от заражения.