2020-04-19T17:44:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казани, последние новости на 20 апреля 2020: число зараженных выросло до 102 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Казани на утро 20 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего же в Татарстане с начала пандемии инфицирован 191 человек.Всего же в Татарстане с начала пандемии инфицирован 191 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По последним данным, в Казани выявлено 102 случая коронавируса. О восьми последних зараженных стало известно накануне. Всего же в Татарстане с начала пандемии инфицирован 191 человек, но 28 из них уже вылечились.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1360 человек. 21532 человека снято с меднаблюдения. Всего с начала пандемии в республике проведено 30680 тестов на COVID-19, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

О ТЕХ, КТО ПРИЛЕТИТ В КАЗАНЬ

Во вторник, 21 апреля, в Казань прилетит самолет из Анталии. На его борту будут жители Приволжского федерального округа.

Сколько человек вернется домой пока неизвестно. Россиянам нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и дождаться информации о включении их в список на рейс.

О ПАРИКМАХЕРСКИХ

С сегодняшнего дня в Казани возобновят работу парикмахерские. Попасть в них можно будет только по записи.

В парикмахерских нужно будет соблюдать определенные санитарные меры. Например, держать между сотрудниками дистанцию в 1,5 метра и периодически дезинфицировать помещения. Также клиентам и сотрудникам нужно быть в медицинских масках.

Чтобы отправиться на стрижку горожанам нужно будет оформлять цифровой пропуск. Для этого в системе будет создана отдельная "цель".

О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ

К слову, в медицинских масках нужно находиться не только в парикмахерских салонах. Без них теперь нельзя ходить в магазины и ездить в общественном транспорте. Эта дополнительная мера, помимо соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, по мнению чиновников, должна обезопасить людей от заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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