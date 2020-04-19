В Чувашии выявлено 29 новых случаев коронавируса: число зараженных достигло 194 человек

В воскресенье, 19 апреля, стало известно о еще 29 зараженных коронавирусом в Чувашии. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, в регионе выявлено уже 194 случая коронавируса. Шесть инфицированных выздоровели, одна - 79-летняя женщина - скончалась. Известно, что серди зараженных трое детей от года до четырех лет.

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