2020-04-19T11:44:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 11 человек

С начала пандемии в регионе выявлено 168 случаев заражения
Алина ГАБДУЛИНА
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Трое зараженных вылечились, одна - 68-летняя женщина - скончалась.Трое зараженных вылечились, одна - 68-летняя женщина - скончалась.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в Ульяновской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 11 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в регионе зафиксировано 168 случаев заболевания. Трое зараженных вылечились, одна - 68-летняя женщина - скончалась. Также в клинической больнице Ульяновска скончались двое мужчин, чьи первичные тесты на коронавирус были положительными.

Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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