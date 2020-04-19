В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 11 человек
С начала пандемии в регионе выявлено 168 случаев заражения
Трое зараженных вылечились, одна - 68-летняя женщина - скончалась.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в Ульяновской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 11 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Так, с начала пандемии в регионе зафиксировано 168 случаев заболевания. Трое зараженных вылечились, одна - 68-летняя женщина - скончалась. Также в клинической больнице Ульяновска скончались двое мужчин, чьи первичные тесты на коронавирус были положительными.
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ИСТОЧНИК KP.RU