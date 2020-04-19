В Марий Эл коронавирусом заразились еще 43 человека
С начала пандемии в республике выявлено 262 случая заболевания
24 зараженных в региона выздоровели, одна - 37-летняя женщина - скончалась.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За последние сутки в Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 43 человек. Об этом сообщил федеральный штаб по борьбе с COVID-19.
Так, с начала пандемии в республике зафиксировано уже 262 случая заражения. 24 человека выздоровели, одна - 37-летняя женщина - скончалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU