2020-04-19T11:36:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл коронавирусом заразились еще 43 человека

С начала пандемии в республике выявлено 262 случая заболевания
Алина ГАБДУЛИНА
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24 зараженных в региона выздоровели, одна - 37-летняя женщина - скончалась.24 зараженных в региона выздоровели, одна - 37-летняя женщина - скончалась.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За последние сутки в Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 43 человек. Об этом сообщил федеральный штаб по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в республике зафиксировано уже 262 случая заражения. 24 человека выздоровели, одна - 37-летняя женщина - скончалась.

Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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