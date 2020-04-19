В Татарстане выявлен 31 новый случай коронавируса: число зараженных достигло 191

Утром в воскресенье, 19 апреля, стало известно, что в Татарстане коронавирусом заболел еще 31 человек. Трое недавно прилетели из заграницы, остальные контактировали с зараженными.

- Пять человек в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы. У 26 заболевших диагностирована легкая или бессимптомная форма течения болезни, они проходят лечение на дому, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Известно, что среди новых зараженных двое несовершеннолетних. Пятерым - от 18 до 30 лет, девятерым - от 30 до 50 лет, семерым - от 50 до 60 лет, шестерым - от 60 до 70 лет, одному - от 70 до 80 лет и еще одному более 80-ти лет.

Большинство новых заболевших - 17 человек - из Набережных Челнов, 8 - из Казани, 2 - из Тюлячинского района, по одному - из Аксубаевского, Менделеевского, Сабинского и Тукаевского районов.

Так, с начала пандемии в республике выявлен 191 случай заражения коронавирусом. 28 инфицированных уже выздоровели, в их числе беременная женщина.