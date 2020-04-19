21 апреля в Казань прилетят россияне из Турции

21 апреля из Антальи в Казань прилетят жители Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в Минкомсвязи России.

- Вылет рейса №SVR363 Анталья — Казань запланирован на 21 апреля 2020 в 14:00 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Казани и Приволжском федеральном округе, - сообщают в ведомстве.

Сколько человек вернется домой пока неизвестно. Россиянам нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и дождаться информации о включении их в список на рейс. Бесплатным перелет будет для тех туристов, которые ранее купили билет на рейс любой российской авиакомпании и не сдали его.

После приземления в Казани все пассажиры будут отправлены на двухнедельный карантин.