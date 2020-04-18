Пасхальная служба в Йошкар-Оле 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из собора Благовещения Пресвятой Богородицы

Перед самой Пасхой 2020 глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал запрет для населения республики на посещение кладбищ и церквей. Это было сделано в целях нераспространения коронавируса. Данные ограничения будут действовать до 30 апреля.

Так, что светлый праздник Пасхи 2020 жителям Марий Эл придется отмечать, не выходя из дома. На случай самоизоляции Патриарх всея Руси Кирилл благословил россиян на самостоятельное освящение яиц и куличей. Перед пасхальным столом нужно трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», а затем окропить пищу освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Кроме того, для верующих организуют прямую трансляцию пасхальной службы в Йошкар-Оле состоится 18 апреля 2020 года в 23:30. Богослужение возглавит митрополит Йошкаролинский и Марийский Иоанн.