2020-04-18T19:18:42+03:00
Общество

Пасхальная служба в Ульяновске 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Спасо-Вознесенского собора

Прямая трансляция пасхальной службы в Ульяновске состоится 18 апреля 2020 года в 23:55 Богослужение в режиме онлайн проходит в Спасо-Вознесенском соборе [видеотрансляция]
Олег ЛУГОВОЙ
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Пасхальную службу в соборе проведет митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. Фото: mitropolia-simbirsk.ruПасхальную службу в соборе проведет митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. Фото: mitropolia-simbirsk.ru
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Пандемия коронавируса изменили жизнь в Ульяновске. Повлияло это и на ее духовную часть – на Пасху 2020 верующих просят не посещать храмы. Пасхальная служба в Ульяновске 19 апреля 2020 в Спасо-Вознесенского соборе и вовсе пройдет без прихожан. Внутрь пустят только священников.

- Только общими усилиями, только благодаря самодисциплине Ульяновск вместе со всей Россией справится с новым опасным заболеванием. Оставайтесь дома, ваше здоровье и здоровье ваших родных и близких сейчас для нас – самое главное. Берегите себя! - призвал горожан мэр Ульяновска Сергей Панчин.

Также, из-за коронавируса для посещения закрыты все кладбища и отменены традиционные дополнительные автобусы, ходящие туда.

В свою очередь Патриарх всея Руси Кирилл благословил россиян на самостоятельное освящение яиц и куличей. Так, не выходя из дома, перед трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», а затем окропить пищу освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Для тех, кто все же останется дома, организована прямая онлайн-трансляция пасхальной службы 2020 из Спасо-Вознесенского собора. Ее проведет митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. Начало 18 апреля в 23:55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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