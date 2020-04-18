2020-04-18T18:36:38+03:00
Общество

"Ничего мне не будет!": уверена Агина Алтынбаева, попавшаяся на нарушении режима самоизоляции

Многодетная мать порезала себе руку во время разговора с госавтоинспекторами
Ирина ЛЕСКОВА
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Сотрудники ГИБДД также нашли ряд других нараушений.Сотрудники ГИБДД также нашли ряд других нараушений.Фото: Из личного архива героя публикации
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Имя Агины Алтынбаевой в Татарстане уже стало нарицательным - многодетная мать уже длительное время демонстрирует неуважение к закону и безопасности членов своей семьи. Ее сыновья то попадаются следователям на улице, когда просят денег на бутылочку воды, а то и падают во время движения с приступка маршрутного такси. Много видеороликов о том, как ее несовершеннолетние дети находятся или у нее на коленях во время движения, или сами ведут иномарку на скорости. Агина с гордостью выкладывает эти ролики в соцсетях.

Попытки наказать ее в рамках закона провалились: женщина официально сменила свои паспортные данные - имя, отчество и фамилию. Правоохранители во время составление протоколов и не подумали проверить документы женщины.

Правда, такая "уловка" со сменой имени послужило новым витком истории с возбуждением в отношении многодетной матери новых административных дел. Оказалось, что Агина, которая сейчас по паспорту Ангелина Ахметшина, не удосужилась вместе с паспортом поменять водительские права. Про то, что это необходимо сделать обязательно, ей не говорил только ленивый. Но Агина-Ангелина отмахивалась - сама разберусь!

Режим самоизолиции Алтынбаева-Ахметшина нарушила сначала 15 апреля, подробно записав на видео свой разговор с сотрудникам ГИБДД во время выезда из Набережных Челнов. СМС-пропуск она не получала. Тогда задерживать женщину не стали, но когда она в тот же день вновь попыталась выехать на своей иномарке из города, то ее попросили выйти из автомобиля и начали проверять документы.

Нарушения нашли - водительские права не действительны в связи с изменениям личных данных, не было полиса ОСАГО, да и способ установки номерного знака на автомобиле не соответствовал требованиям.

Как сама Агина-Ангелина написала на свой странице в соцсетях, разговор с правоохранителями был эмоциональным: "Выворачивали руки, отбирали телефон, чтобы их беспредел я не могла заснять и довели до попытки суицида, оказывая моральное давление. Пришлось забинтовывать руку". Многодетная мать порезала себе руку во время разговора с госавтоинспекторами.

К уже перечисленным административным протоколам добавился еще один - за нарушение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Сумму штрафа определит суд. Впрочем, женщина считает, что она снова останется безнаказанной.

- Ничё мне не будет. Максимум беседу проведут как обычно ну или штраф какой нибудь, который я никогда в жизни платить не собираюсь, а я в свою очередь сделаю вид, что их слушаю, - написала Агина-Ангелина в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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