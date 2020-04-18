2020-04-18T19:18:42+03:00
Общество

Пасхальная служба в Казани 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Благовещенского собора

Прямая трансляция пасхальной службы в Казани состоится 18 апреля 2020 года в 23:30. Богослужение в режиме онлайн проходит в Благовещенском соборе [видеотрансляция]
Олег ЛУГОВОЙ
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Благовещенский собор расположен на территории Казанского Кремля. Фото: tatmitropolia.ruБлаговещенский собор расположен на территории Казанского Кремля. Фото: tatmitropolia.ru
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Пасхальная служба в Казани 19 апреля 2020 пройдет в Благовещенском соборе. Ее проведет митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Он совершит полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Литургию святителя Иоанна Златоуста.

Начало службы и прямой трансляции из Благовещенского собора 18 апреля в 23.30.

Праздник Пасхи считается самым главным в православном году. И, если всю предшествующую ей Страстную неделю самоизоляция не сильно сказалась на привычных делах - уборке в доме, шитье, выпечке, то в сам праздник она внесет свои коррективы.

Ведь в Татарстане из-за коронавируса для посещения закрыты все храмы и кладбища. Находиться в церквях и на их территории могут только священнослужители.

- Будем с особой пастырской любовью приносить Бескровную Жертву на Божественной литургии за тех, кто не может прийти в храм и совершить молитву о себе, о своих родных и близких. В дни Пасхальные, особенно в Пасхальную ночь, объединимся в молитве. И всерадостная весть «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!», без сомнения, отзовётся благодатным озарением в наших сердцах и в наших домах, - обратился к верующим митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Так как из-за самоизоляции православным христианам пасхальную службу в Казани 19 апреля 2020 не посетить из-за запрета, в митрополии Татарстана объяснили, как самостоятельно освятить куличи, пасхи и яйца.

Так, перед пасхальной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», а затем окропить пищу освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Прямая трансляция пасхальной службы в Казани состоится 19 апреля 2020 года.В ночь с 18 на 19 апреля 2020 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Литургию святителя Иоанна Златоуста в Благовещенском соборе Казанского кремля. Пасхальное богослужение в прямом эфире будут транслировать телерадиокомпания Новый век и портал Православие в Татарстане . Начало трансляции в 23.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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