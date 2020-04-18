Пасхальная служба в Казани 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Благовещенского собора

Пасхальная служба в Казани 19 апреля 2020 пройдет в Благовещенском соборе. Ее проведет митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Он совершит полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Литургию святителя Иоанна Златоуста.

Начало службы и прямой трансляции из Благовещенского собора 18 апреля в 23.30.

Праздник Пасхи считается самым главным в православном году. И, если всю предшествующую ей Страстную неделю самоизоляция не сильно сказалась на привычных делах - уборке в доме, шитье, выпечке, то в сам праздник она внесет свои коррективы.

Ведь в Татарстане из-за коронавируса для посещения закрыты все храмы и кладбища. Находиться в церквях и на их территории могут только священнослужители.

- Будем с особой пастырской любовью приносить Бескровную Жертву на Божественной литургии за тех, кто не может прийти в храм и совершить молитву о себе, о своих родных и близких. В дни Пасхальные, особенно в Пасхальную ночь, объединимся в молитве. И всерадостная весть «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!», без сомнения, отзовётся благодатным озарением в наших сердцах и в наших домах, - обратился к верующим митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Так как из-за самоизоляции православным христианам пасхальную службу в Казани 19 апреля 2020 не посетить из-за запрета, в митрополии Татарстана объяснили, как самостоятельно освятить куличи, пасхи и яйца.

Так, перед пасхальной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», а затем окропить пищу освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».