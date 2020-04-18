2020-04-18T14:38:30+03:00
Общество

Дистанционное обучение в Татарстане: дочь директора школы назвала детей «тупыми» и «деревом»

Девушка записала свое видеобращение на фоне споров успеваемости учеников в режиме самоизоляции из-за коронавируса [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Автор скандального видеобращения утверждает, что у татарстанских родителей возникли трудноси при домашнем обучении детей в режиме самоизоляции.Автор скандального видеобращения утверждает, что у татарстанских родителей возникли трудноси при домашнем обучении детей в режиме самоизоляции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Татарстане во время режима самоизоляции из-за коронавируса школы закрыты, а детей перевели на дистанционное обучение. Об эффективности видеоуроков на дому пока говорить рано, но тем не менее по поводу успеваемости школьников все же нет, нет, но возникают споры.

На этом фоне дочь директора школы и учительницы из Чистопольского района записало довольно провокационное видеообращение.

- Мои родители каждый день видят ваших детей, причем реально некоторые из них дерево. Дерево и тупые, - заявляет девушка.

В Татарстане дочь директора школы назвала детей «тупыми» и «деревом».соцсети

При этом начала она с того, что у родителей в самоизоляции возникают трудности с обучением детей дома. К слову, возмущенные этим видео пользователи соцсетей утверждают, что сама девушка, как и ее родители, имеет педагогическое образование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани более 21,8% школьников недовольны дистанционным обучением в режиме самоизоляции

За сутки было опрошено почти 40 тысяч человек, в том числе родители и учителя (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Екатеринбурге ветерана поздравили с Победой персональным мини-парадом под окнами, показанным на гигантском экране
Чтобы не нарушать особый режим, введенный из-за коронавируса, взвод роты почетного караула во дворе заменили грузовиком с огромным монитором
Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройках
Вместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается
Как получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции: новая система позволит оформлять статус онлайн
Новые правила, по которым можно получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции, будут действовать до 31 декабря 2020 года
Новости 24
Из-за коронавируса за границей застрявшими остаются 205 жителей Чувашии
Рустам Минниханов во время самоизоляции поручил усилить мониторинг цен на продукты и лекарства в Татарстане
В Татарстане жителя Армавира будут судить за попытку подрыва Infiniti из-за миллионного долга
Рустам Минниханов о коронавирусе: «Пика заболевания мы еще не достигли»
В Чувашии легковушка слетела с дороги в кювет и перевернулась: погибла девушка
В Татарстане спустя два года выяснилось, что у спортшколы украли пони
Бывший защитник «Ак Барса» Андрей Марков завершил карьеру
В Казани на телебашне появился призыв оставаться дома
В Марий Эл водитель сбежал, когда в легковушке пострадали два его друга
На территории аэропорта “Казань” протестируют новую самоходную снегоуборочную машины
В Набережных Челнах задержали мужчину, который предъявил полицейским липовую справку, которая разрешала ему передвигаться по городу
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%