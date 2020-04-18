Дистанционное обучение в Татарстане: дочь директора школы назвала детей «тупыми» и «деревом»

В Татарстане во время режима самоизоляции из-за коронавируса школы закрыты, а детей перевели на дистанционное обучение. Об эффективности видеоуроков на дому пока говорить рано, но тем не менее по поводу успеваемости школьников все же нет, нет, но возникают споры.

На этом фоне дочь директора школы и учительницы из Чистопольского района записало довольно провокационное видеообращение.

- Мои родители каждый день видят ваших детей, причем реально некоторые из них дерево. Дерево и тупые, - заявляет девушка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/773932" frameborder="0"></iframe> В Татарстане дочь директора школы назвала детей «тупыми» и «деревом».соцсети

При этом начала она с того, что у родителей в самоизоляции возникают трудности с обучением детей дома. К слову, возмущенные этим видео пользователи соцсетей утверждают, что сама девушка, как и ее родители, имеет педагогическое образование.

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