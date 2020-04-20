МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД: Из воспоминаний ветерана АО «Транснефть – Прикамье» Юрия Попова о годах войны

Историю АО «Транснефть – Прикамье» бережно хранит созданный в 2017 году корпоративный музей предприятия. Экспозиции из уникальных архивных фотографий, редких экспонатов, видеоматериалов, личных вещей и документов работников «ожили», чтобы рассказать о развитии отечественного трубопроводного транспорта и людях, трудовые судьбы которых навсегда связаны с родным предприятием.

Впервые идея создания музея пришла заслуженному нефтянику ТАССР, ветерану предприятия Юрию Попову в 2006 году и была поддержана руководством. Материалы из архива Юрия Семеновича были размещены в созданном хранилище истории одними из первых. Бесценны и фронтовые воспоминания опытного нефтепроводчика, в годы Великой Отечественной войны воевавшего против фашистских захватчиков в составе одного из партизанских отрядов в Ленинградской области. Не дожив до своего 93-летия всего день, Юрий Семенович навсегда остался в памяти коллег человеком-легендой, образцом боевого и трудового мужества.

ВОЙНЫ ХВАТИЛО

Война застала Юру 16-летним бойким пареньком. Началась мобилизация. На фронт призывали только совершеннолетних, но он настойчиво пробивался в военкомат, рвался на фронт, как и многие его сверстники. Узнав о наборе в партизаны, воспользовался шансом, прошёл жёсткий отбор и своего добился.

По прибытии в Москву с каждым лично беседовал секретарь Центрально Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) Николай Михайлов, сообщивший Юрию о решении Башкирского обкома ВЛКСМ направить его в специальную школу. Парень прекрасно понимал, что по ее окончании мог стать диверсантом, радистом или начальником штаба. Но учеба отодвигала возможность скорее попасть на фронт, и Юра отказался.

- Мы с ребятами к тому времени уже сдружились, воевать хотелось, и я заявил: «Нет, так на меня и войны не хватит», - вспоминал фронтовик.

После долгих уговоров секретарь ЦК распорядился найти ему равноценную замену. Желающий нашелся быстро, а Юрий Попов 22 июля 1942 года в составе партизанского отряда с боем пересек линию фронта.

- Хорошо помню свой первый бой. Вместе с тремя товарищами находился на чердаке дома, случайно посмотрел в окно и увидел приближавшихся немцев. Выбил стекло и открыл стрельбу по врагу. Винтовка, а она у меня была с бесшумным выстрелом, на время ввела противника в замешательство. Немцы никак не могли понять, почему вдруг падают рядом сослуживцы. Уже не прячась, продолжал стрелять. Мое местоположение было обнаружено, и немцы бросились на штурм дома. К счастью, к нам на помощь подоспели остальные, и штурм был успешно отбит, - рассказывал бывший партизан. - После боя старший по званию товарищ строго отчитал меня за то, что подставил голову под пули. Молодой и не обстрелянный, я не подумал тогда о своей безопасности. В этом бою меня, действительно, могли убить, и лишь по счастью этого не произошло. Внушение старшего пошло мне на пользу.

Однажды, возвращаясь с очередного задания, получил ранение. После выздоровления был назначен командиром спецгруппы, продолжил партизанские рейды по немецкому тылу: пускал под откос эшелоны, взрывал мосты и линии связи немцев.

Юрий Семенович Попов был награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, медалью «Партизану Отечественной войны I степени» и другими боевыми знаками отличия. Он провёл множество боевых и разведывательных операций.

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ

С Великой Победой на смену военным пришло время трудовых подвигов и свершений. Юрий Попов - один из тех, кто стоял у истоков создания системы нефтепроводного транспорта в Татарстане и Пермском крае. Человек с твердым характером оказался нужен в Шугурово, когда в начале 1950-х годов к месторождениям «черного золота» начали подтягивать первые в Татарии нефтепроводы.

Более 40 лет он оставался верен выбранному делу – становлению и развитию нефтепроводной отрасли в Прикамье. Опытный специалист десантировался с одного объекта на другой, в самый эпицентр запуска нового производства. За дело брался со всей решимостью, умело объединяя коллективы, завязывая нужные связи. При нём строился первый в Татарии резервуарный парк, где впервые использовали железобетонные полуподземные резервуары.

Благодарностям в трудовой книжке нефтепроводчика тесно. Последней записью в ней стала должность начальника Казанского РНУ. На пенсию Юрий Попов вышел в 1991 году. Копилка боевых наград пополнилась трудовыми, в том числе, орденом Трудового Красного знамени. Будни нефтепроводчика сменились общественной работой, патриотическим воспитанием молодёжи, созданием музея «Партизанская слава», руководством Советом партизан и подпольщиков Республики Татарстан. Отсиживаться было не в характере Попова – еще со времен партизанства.