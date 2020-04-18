2020-04-18T12:01:02+03:00
Коронавирус Covid-19

18 апреля в Ульяновской области зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом

Все они находятся под наблюдением врачей
Олег ЛУГОВОЙ
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За время пандемии в регионе от коронавируса выздоровели пока только двое инфицированных, один человек скончался.За время пандемии в регионе от коронавируса выздоровели пока только двое инфицированных, один человек скончался.
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В эту субботу федеральный оперштаб по борьбе с распространение covid-19 сообщил о том, что в Ульяновской области было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом.

Из общего числа зараженных выздоровели пока только двое инфицированных, одна - 68-летняя женщина - скончалась. Также в клинической больнице Ульяновска скончались двое мужчин, чей первичный тест на коронавирус дал положительный результат.

Отметим также, что из-за распространения коронавируса в области карантин был введен в Карсуне и Языково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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