18 апреля в Ульяновской области зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом
Все они находятся под наблюдением врачей
За время пандемии в регионе от коронавируса выздоровели пока только двое инфицированных, один человек скончался.
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В эту субботу федеральный оперштаб по борьбе с распространение covid-19 сообщил о том, что в Ульяновской области было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом.
Из общего числа зараженных выздоровели пока только двое инфицированных, одна - 68-летняя женщина - скончалась. Также в клинической больнице Ульяновска скончались двое мужчин, чей первичный тест на коронавирус дал положительный результат.
Отметим также, что из-за распространения коронавируса в области карантин был введен в Карсуне и Языково.
ИСТОЧНИК KP.RU