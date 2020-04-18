2020-04-18T10:58:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии еще 27 человек заразились корнавирусом

Теперь, согласно статистике, в регионе зафиксировано 165 случаев covid-19
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Чувашии врачи выявили еще 27 заразившихся коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением covid-19. В итоге, на данный момент, в республике зафиксировано 165 случаев заражения коронавирусом.

До этого речь шла о 138 случаяхзаражения covid-19. Двое инфицированных уже выздоровели, одна - 79-летняя женщина - скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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