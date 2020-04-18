В Чувашии еще 27 человек заразились корнавирусом

В Чувашии врачи выявили еще 27 заразившихся коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением covid-19. В итоге, на данный момент, в республике зафиксировано 165 случаев заражения коронавирусом.

До этого речь шла о 138 случаяхзаражения covid-19. Двое инфицированных уже выздоровели, одна - 79-летняя женщина - скончалась.