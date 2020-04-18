2020-04-17T17:29:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 18 апреля 2020 года: в городе выявлено 15 случаев заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 18 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным в Ульяновской области выявлено 138 случаев заражения коронавирусом.По последним данным в Ульяновской области выявлено 138 случаев заражения коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным в Ульяновской области выявлено 138 случаев заражения коронавирусом.

- Из них 91 - жители Карсунского района, 7 –жители Барышского района, 5 - Кузоватовского района, по одному жителю выявлено из Димитровграда, Новоульяновска и Ульяновского района. В Ульяновске зафиксировано 15 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, - сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Выздоровели пока только двое инфицированных, одна - 68-летняя женщина - скончалась. Также в клинической больнице Ульяновска скончались двое мужчин, чей первичный тест на коронавирус дал положительный результат.

О ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

Персонал центральной городской больницы Ульяновска пожаловался на то, что в инфекционном отделении, где находятся зараженных коронавирусом, не хватает питьевой воды.

Помочь медикам вызвался благотворительный фонд “Садака” и Вторая Соборная мечеть. Ими были закуплены 25 помп и бутыли с водой.

О ТЕСТАХ НА COVID-19

В педагогическом университете Ульяновска начали делать тесты на коронавирус. К этому приступил научно-исследовательский центр вуза.

За первые сутки там были проведены более 100 исследований. В неделю специалисты смогут диагностировать более 600 анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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