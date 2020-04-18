2020-04-17T17:10:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 18 апреля 2020 года: поликлиника в ЮЗР вновь начала принимать пациентов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 18 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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В медучреждении провели провели все дезинфекционные мероприятия.В медучреждении провели провели все дезинфекционные мероприятия.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным в Чувашии выявлено 138 случаев заражения COVID-19. Двое инфицированных уже выздоровели, одна - 79-летняя женщина - скончалась.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ №1

В Чебоксарах после проведения всех дезинфекционных мероприятий возобновила работу поликлиника №1 на улице Социалистическая.

- В учреждении функционирует кабинет неотложной и экстренной медицинской помощи, а также процедурный и ЭКГ - кабинеты. Хирург, уролог и дежурные врачи-терапевты принимают пациентов с 8 до 19 часов. Женская консультация принимает только экстренных пациенток. Плановые приемы отменены до особого распоряжения, - сообщают в Минздраве Чувашии.

В поликлинике №2 на улице Энтузиастов прием пациентов временно не ведется.

О БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

В Чувашии на борьбу с коронавирусом направят еще более 8,4 миллионов рублей. Деньги будут направлены Государственному комитету республики по делам гражданской обороны и ЧС.

Ранее Минздрав республики получал на эти цели порядка 49,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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