Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 18 апреля 2020 года: в Марий Эл выросло число инфицированных

По последним данным в Марий Эл зафиксирован 181 случай заражения коронавирусом. О 29 стало известно сегодня, 16 апреля. На данный момент в регионе 34 инфицированных вылечились, одна - 37-летняя женщина - скончалась.

Сейчас в инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы лечатся 126 пациентов (в том числе и подозрением на COVID-19). В тяжелом состоянии - 42, в состоянии средней степени тяжести – 84. Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких, 60 человек нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ находятся 5 пациентов, четыре – в удовлетворительном состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.

- Всего в стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее находятся 163 человека. Из них с внебольничными пневмониями – 138 пациентов, - сообщают в Минздраве республики.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ И ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ

- В Марий Эл проведено 10365 лабораторных исследований на COVID-19. Под ежедневным медицинским наблюдением находятся 860 человек, в том числе 823 гражданина, находящихся в контакте с лицами с подозрением на коронавирус, - сообщают в Роспотребнадзоре регионе.